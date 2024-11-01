Para toda la humanidad (2019)

(...) a diferencia de la Space Opera, este subgénero ha hecho más hincapié en la fragilidad humana frente al vacío y el rigor técnico de sus tramas que a la aventura de corte más fantástico (...) Una de las propuestas más interesantes de los últimos tiempos en este sentido ha sido la serie de televisión “Para Toda la Humanidad”, que, además, amplía las posibilidades temáticas y narrativas del género presentando una ucronía, esto es, una Historia Alternativa, en la que los Estados Unidos perdieron la carrera a la Luna