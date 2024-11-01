·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11244
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8332
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8240
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4752
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
3534
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
560
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
374
Miles de manifestantes marcharon en apoyo a Gaza en las calles de Berlín
601
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
926
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
409
"¿Qué les pasa por la cabeza a estos miserables que lo justifican?": el mensaje de Juanma Iturriaga por las palabras de Aguirre sobre el genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
27
meneos
75
clics
Titular del diario deportivo As: "manifestantes violentos pro-Palestina acaban con La Vuelta"
Titular del diario deportivo As: "manifestantes violentos pro-Palestina acaban de forma abrupta con La Vuelta".
|
etiquetas
:
as
,
lavuelta
,
genocidio
22
5
0
K
223
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
22
5
0
K
223
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
sotillo
As queroso
26
K
263
#17
Asimismov
#2
as que nazi
0
K
12
#4
Kantinero
Pues en las propias imágenes de As quién ejerce la violencia parece que son unos de negro con casco
13
K
138
#1
JackNorte
*
Violentos en relacion a que a un estado genocida?
A sus propagandistas , a sus blanqueadores porque claro , cuantas victimas para ser violentos se han producido , a mi me parecia mas violento que un estado genocida usara como propaganda de blanqueamiento la vuelta, pero claro.
Cada cual tiene sus dueños.
La educacion y la moderacion no sirven frente a un genocida. No querer entenderlo y seguir justificandolo despues de decenas de miles de muertos, eso si es violencia internacional.
12
K
121
#7
escuzaillo
Recordad que el diario As pertenece al grupo PRISA, el mismo que edita el diario El País.
5
K
78
#14
kinnikuman
#6
#7
El grupo PRISA es una organización empresarial que gana dinero a base de que compren sus periódicos, no a base de defender ideas políticas. Tienen editoriales en todo el espectro político para buscar más ventas. No son una ONG de izquierdas o algo parecido. Es como la sexta y A3mierda. Van detrás del dinero, no de defender ideas. No sé de qué nos sorprendemos. Capitalismo en estado pu
r
to.
1
K
18
#6
mis_cojones_en_bata
As, grupo Prisa.
5
K
66
#3
mmlv
La guerra es la paz
3
K
56
#8
Torrezzno
*
Le han dado bien a la señora del minuto 1:35. Excesivo
youtu.be/GCTG4n0zPHQ?feature=shared
2
K
39
#5
Lamantua
*
Cristalino. El Grupo Prisa es el propietario del periódico deportivo y, según el artículo de «Wikipedia» sobre el «As (periódico)», es el editor principal del diario.
2
K
28
#16
Khadgar
A llorar a la lloreria.
1
K
27
#9
vaqueando
Los medios deportivos son una basura.
0
K
11
#19
solojavi
No consumo prensa "deportiva", pero si lo hiciera esto me bastaría para banear el dominio de estos capullos.
Pongo deportiva entrecomillado porque, aunque no sigo los deportes en general, esos panfletos dedican el 99% de sus recursos al negocio del "furbo" y pasan del deporte como tal.
0
K
9
#10
deimian86
*
Tenemos un ejercito profesional de gente que voluntariamente se ha alistado para ser militar y un gobierno totalmente en contra del genocidio en Gaza y a favor de Palestina ¿De que sirve parar una competición deportiva a base de protestas? Es un gesto absolutamente vacío de cara a la galería para colgarnos la medallita de que buenos somos, que manden un destacamento a Gaza a defender a los palestinos en vez de una flotilla de hippies.
Esto ya lo lleva haciendo el gobierno actual de España…
» ver todo el comentario
0
K
6
#11
Libre_albedrío
#10
Para no servir de nada, echa un vistazo a periódicos internacionales.
3
K
46
#12
deimian86
*
#11
los palestinos no comen papel de periódico, y si te pones un periódico en el pecho no para las balas.
De todas formas ahora mismo no está en portada del The Washington Post, en The New York Times está en portada con un espacio mínimo y scrolleando, igual que en The Guardian y en The Times ni eso.
0
K
6
#13
JuanCarVen
#10
Haz un ejercicio de historia, de que sirvió manifestarse cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco. Lo consideras un gesto de cara a la galería, o simplemente lo que yo creo que fue, la gota que colmó el vaso e inicio el fin de ETA.
4
K
62
#15
deimian86
#13
si La Vuelta tuviese el fin de etapa en Jerusalén y las manifestaciones y el rechazo al genocidio se hubiese dado allí pues todavía acepto el símil, aquí este tipo de protestas servirán como mucho para hacer llegar al gobierno de España un mensaje sobre que hay una masa social que apoya a Palestina, pero creo que ese mensaje el gobierno ya lo tenía, sino no se habrían expresado varias veces en los términos que se expresan. También creo que tienen bien comprobado que con expresarse y no hacer nada real ya les vale para sacar su tajada en este y otros asuntos.
0
K
6
#18
Asimismov
#10
la Vuelta es un negocio publicitario, con sponsors con forma de equipos ciclistas, en forma de apoyo financiero, ... donde el retorno es siempre publicidad, local, autonómica, estatal y continental, dónde lsrael ha conseguido meter la cabeza.
0
K
12
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Cada cual tiene sus dueños.
La educacion y la moderacion no sirven frente a un genocida. No querer entenderlo y seguir justificandolo despues de decenas de miles de muertos, eso si es violencia internacional.
rto.
youtu.be/GCTG4n0zPHQ?feature=shared
Pongo deportiva entrecomillado porque, aunque no sigo los deportes en general, esos panfletos dedican el 99% de sus recursos al negocio del "furbo" y pasan del deporte como tal.
Esto ya lo lleva haciendo el gobierno actual de España… » ver todo el comentario
De todas formas ahora mismo no está en portada del The Washington Post, en The New York Times está en portada con un espacio mínimo y scrolleando, igual que en The Guardian y en The Times ni eso.