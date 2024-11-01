Un titiritero da sentido a un mundo abrumador reduciéndolo a su tamaño original [Eng]  

[5:00] Producido con motivo de su recepción del Premio a la Trayectoria Artística en los Premios de Artes Escénicas del Gobernador General de Canadá, este cortometraje lleva a los espectadores a un emocionante viaje por la vida y la carrera de Burkett, que son, en muchos sentidos, inseparables. Llevando a los espectadores a su estudio casero, repleto tanto de marionetas en proceso como de sus expresivos productos finales, Burkett detalla cómo crecer como un niño queer en Medicine Hat, Alberta, lo condujo a un oficio que le permitió reducir el