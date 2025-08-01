edición general
1 meneos
82 clics

Titanic (Topo Soft, 1988)

Titanic es un videojuego de acción desarrollado por la compañía española Topo Soft y publicado en 1988 para Amstrad CPC, ZX Spectrum y MSX. Con un estilo similar a los clásicos de plataformas pero ambientado en un mundo submarino, el videojuego Titanic nos plantea una aventura de acción en la que tendremos que bucear en aguas profundas, combatir con todo tipo de fauna marina y descubrir los secretos que oculta el mítico barco.

| etiquetas: titanic , topo soft
1 0 0 K 20 tecnología
1 comentarios
1 0 0 K 20 tecnología
Brill #1 Brill
Gran juego, lo tuve para mi Amstrad CPC. Lo curioso es porque lo jugué poco porque me agobiaba eso de explorar cuevas submarinas mientras se me acababa el aire. Así que algo bien hicieron sus responsables xD

Y genial la música de la presentación.
0 K 10

menéame