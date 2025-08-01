Titanic (Topo Soft, 1988)

Titanic es un videojuego de acción desarrollado por la compañía española Topo Soft y publicado en 1988 para Amstrad CPC, ZX Spectrum y MSX. Con un estilo similar a los clásicos de plataformas pero ambientado en un mundo submarino, el videojuego Titanic nos plantea una aventura de acción en la que tendremos que bucear en aguas profundas, combatir con todo tipo de fauna marina y descubrir los secretos que oculta el mítico barco.