Un tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Dallas deja al menos tres heridos graves y un muerto

Tres personas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este miércoles en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE por sus siglas en inglés]en Dallas, según informan medios locales. El tirador fue encontrado muerto en la azotea de un edificio cercano, según informó la cadena local WFAA, afiliada a la ABC, citando fuentes.
Tios encapuchados, sin identificación ni nada que puedan atestiguar que son del ICE, armados, te paran, te retienen y te secuestran…