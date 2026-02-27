¿Qué es la 'tina'? Así es la droga de moda en el 'chemsex'

Esta potente y adictiva sustancia es una de las tres principales drogas asociadas a esta práctica. El 'chemsex' se consolida como "problema de salud pública" en Barcelona: listas de 3 meses de espera en las unidades especializadas. El 'chemsex', maratones de sexo de hasta dos o tres días en las que se mezcla el consumo de drogas, se ha convertido en un "problema de salud pública de primera magnitud" en Barcelona, según advierte la Unidad de VIH-sida del Hospital Clínic.
Lo más drástico , que es “nadie te obliga a drogarte o se alcohólico y no te atendemos” me parece excesivo. Hay que tratar el problema ya que, en algunos casos, puede acabar en problemas e seguridad pública
Peto ya que haya gente que se ponga hasta arriba para follar tres días, pues, qué quieres que te diga, vete a la mierda que hay gente más necesitada de recursos públicos