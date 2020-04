Timothy Snyder: “Se gasta en contar mentiras el tiempo que sería necesario para salvar vidas”

Me preocupa que una catástrofe, que puede ser incluso propiciada por un gobierno, se pueda utilizar para ayudar a consolidar el poder en ese mismo gobierno. Me preocupo por la política del miedo. La política del miedo es muy importante en mi país porque, cuando enfermamos, realmente no tenemos adónde ir. No sabemos cómo hablar de la enfermedad. Tenemos un sistema sanitario muy pobre. El problema no es solo que la gente se esté muriendo. El problema es que además la gente tiene miedo a morir, y no sabe cómo resolver este problema.