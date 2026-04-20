Tim Cook deja de ser CEO de Apple y John Ternus le sucede en el cargo (ING)

Cook continuará como CEO de Apple durante el verano, con Ternus listo para unirse al Consejo de Administración de Apple y asumir el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026. Cook mantendrá su papel como presidente de la junta directiva de Apple, y "ayudará con ciertos aspectos de la compañía, incluida la participación con los responsables políticos de todo el mundo". Apple dice que la transición fue aprobada por el Consejo de Administración y es el resultado de un "proceso de planificación de sucesión reflexiva y a largo plazo".