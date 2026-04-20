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Tim Cook deja de ser CEO de Apple y John Ternus le sucede en el cargo (ING)

Tim Cook deja de ser CEO de Apple y John Ternus le sucede en el cargo (ING)

Cook continuará como CEO de Apple durante el verano, con Ternus listo para unirse al Consejo de Administración de Apple y asumir el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026. Cook mantendrá su papel como presidente de la junta directiva de Apple, y "ayudará con ciertos aspectos de la compañía, incluida la participación con los responsables políticos de todo el mundo". Apple dice que la transición fue aprobada por el Consejo de Administración y es el resultado de un "proceso de planificación de sucesión reflexiva y a largo plazo".

| etiquetas: tim coo , ceo , apple , john ternus , sucesor , cargo
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4 comentarios
17 2 0 K 237 tecnología
jm22381 #1 jm22381
Pensaba que estaría encantado de dejar de lidiar con Trump pero parece que va a ejercer de escudo del nuevo CEO hasta que haya nuevo presidente...
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Arkhan #2 Arkhan
#1 A lo mejor teniendo en cuenta que ya, seguramente, pase a jubilarse a lo mejor los tiros van por ahí.
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Moderdonia #3 Moderdonia
Steve Jobs lo pasó mal con el cáncer, pero sufría más al ver una pegatina de Apple en un Dacia Sandero.
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Black_Txipiron #4 Black_Txipiron
#3 pues a Renault no le puso cara de asco cuando lo untaron de pasta para sacar el Clio Apple.
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