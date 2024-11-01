La Tierra tras el Diluvio Universal (1681)

Este mapa, publicado en 1681 por el inglés Joseph Moxon, muestra la Tierra tras el Diluvio Universal y cómo esta se repartió entre los hijos de Noé, según la tradición cristiana. Este tipo de mapas fue muy común en las Biblias inglesas a lo largo de los siglos XVII y XVIII. De algún modo, buscaban utilizar los descubrimientos europeos de la época para reforzar la educación religiosa entre la población. Los tres colores del mapa muestran la división tradicional del mundo entre los hijos de Noé.