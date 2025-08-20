edición general
9 meneos
14 clics
"Una tierra tomada por la fuerza sólo será recuperada por la fuerza": la juventud palestina se suma a la resistencia armada en Cisjordania

"Una tierra tomada por la fuerza sólo será recuperada por la fuerza": la juventud palestina se suma a la resistencia armada en Cisjordania

Las constantes incursiones israelíes, que han acabado con la vida de 703 palestinos en menos de un año, han avivado la indignación de los jóvenes palestinos que optan por tomar las armas, apoyados por la mayoría de su comunidad

| etiquetas: tierra robada , colonos , israel , cisjordania , ocupación , país
7 2 0 K 97 actualidad
10 comentarios
7 2 0 K 97 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 txepel
Comprensible, ético y hasta legal según la legislación internacional.
4 K 73
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 #2
El derecho internacional moderno no reconoce el uso unilateral de la fuerza para recuperar territorios perdidos, aunque hayan sido arrebatados ilegalmente.

El principio de la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza fue reafirmado en resoluciones como la 242 (1967) del Consejo de Seguridad (tras la Guerra de los Seis Días).

Esto significa que el hecho de que un territorio haya sido ocupado por la fuerza no legaliza su anexión. Sin embargo, el país

…   » ver todo el comentario
0 K 20
XtrMnIO #9 XtrMnIO
#5 Por esa regla de tres, con esa ley los españoles hubieramos cometido ilegalidad el 2 de Mayo de 1808 contra los franceses.

Legalmente tú serias Vraifaux :->
0 K 12
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#9 comería croasants todo el día :troll:
0 K 20
makinavaja #7 makinavaja
#1 Estas son las cosas que justifican que existiera la OLP en su momento...
0 K 13
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Legítimo derecho a la defensa.
2 K 34
javibaz #4 javibaz
¿Solo 703 en un año? El que ha escrito eso debe de vivir en otro planeta.
1 K 22
#8 daniMate
Estaban tardando. No entiendo como no hay una respuesta armada. Cuando te van a masacrar igualmente ya no queda otra que defender tu tierra, tu casa, tu vida y tu dignidad.

Sobre todo cuando nadie más va a ayudarte, eso ha quedado más que claro.
0 K 11
otama #6 otama
La Reconquista llevó casi 800 años... Mucho ánimo y ojalá lo logren antes.
0 K 10
#3 veratus_62d669b4227f8
Que va, son terroristas, lo suyo es que se dejen humillar, robar y masacrar tranquilamente y lamiendo las botas de los putos cobardes que les amargan la vida con el consentimiento del resto del mundo. Además estos no tienen eses cacareado "derecho a defenderse". Verguenza de Occidente.
0 K 7

menéame