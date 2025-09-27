La Tierra refleja cada vez menos luz solar, revela un estudio

La disminución de la concentración de hielo marino y la capa de nieve en el hemisferio norte ha contribuido al oscurecimiento. La Tierra se volvió más oscura entre 2001 y 2024, lo que significa que refleja menos luz solar, informa un equipo de investigación. El desarrollo es más pronunciado en el hemisferio norte que en la mitad sur del planeta, según reveló el estudio publicado el lunes. Un equipo dirigido por Norman Loeb, del Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia (EE. UU.), descubrió esta desigualdad, hasta ahora de