La Tierra refleja cada vez menos luz solar, revela un estudio

La disminución de la concentración de hielo marino y la capa de nieve en el hemisferio norte ha contribuido al oscurecimiento. La Tierra se volvió más oscura entre 2001 y 2024, lo que significa que refleja menos luz solar, informa un equipo de investigación. El desarrollo es más pronunciado en el hemisferio norte que en la mitad sur del planeta, según reveló el estudio publicado el lunes. Un equipo dirigido por Norman Loeb, del Centro de Investigación Langley de la NASA en Hampton, Virginia (EE. UU.), descubrió esta desigualdad, hasta ahora de

MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Baja el albedo, sube el calor absorbido por radiación.
Gry #4 Gry *
#2 A un ritmo equivalente a hacer explotar 9,3 bombas de Hiroshima por segundo. 807.000 cada día.

climateandeconomy.com/2025/09/27/27th-september-2025-todays-round-up-o
Olepoint #3 Olepoint
Coñe, ya no tiene sentido el tema de Vangelis -> Albedo 0.39

www.youtube.com/watch?v=rZGK7UeatMQ
Xtampa2 #6 Xtampa2
#3 Veo que ya está dicho, dejo mi positivo y me voy :-D :hug: {0x1f474}
Pacman #5 Pacman
Ojo, que esto puede ser por haber más masa forestal

Los árboles disminuyen el albedo
