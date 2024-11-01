La tierra de los Olivos

Frente a las orillas orientales de las aguas tibias y mecedoras del Mar de Todos, cuna de dioses, titanes, héroes y mitos, se halla una mágica tierra, que abarca fértiles llanuras, terrenos montañosos y valles que culminan en las costas de un mar sin vida. Los olivos se extienden por estas tierras, proclamándose sus dueños. Ejerce su reinado desde que el tiempo es tiempo, y sus habitantes lo aceptan y defienden, porque ellos son hijos de los olivos, de las llanuras y del Mar de Todos.