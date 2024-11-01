·
El tiempo es veneno: una banda de rock llamada Los Enemigos
Era rock, puro y desnudo rock, y eso significaba descargas de energía inconmensurables que electrizaban al público.
los enemigos
rocknroll
banda de rock
8
1
0
K
110
cultura
3 comentarios
#1
NinjaBoig
Magnífico grupo, demasiado desconocido a lo bestias q son.
22
#2
ansiet
No creas, para la gente de mi generación fueron bastante conocidos, oidos, comprados... hablo de gente entre 55 y 58 años actualmente...
22
#3
NinjaBoig
#2
Soy 10 años más joven y los vi en directo, pero la mayoría de gente de mi quinta o más joven no les conoce...
