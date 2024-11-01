edición general
9 meneos
41 clics
El tiempo es veneno: una banda de rock llamada Los Enemigos

El tiempo es veneno: una banda de rock llamada Los Enemigos

Era rock, puro y desnudo rock, y eso significaba descargas de energía inconmensurables que electrizaban al público.

| etiquetas: los enemigos , rocknroll , banda de rock
8 1 0 K 110 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 110 cultura
NinjaBoig #1 NinjaBoig
Magnífico grupo, demasiado desconocido a lo bestias q son.
1 K 22
ansiet #2 ansiet *
No creas, para la gente de mi generación fueron bastante conocidos, oidos, comprados... hablo de gente entre 55 y 58 años actualmente...
1 K 22
NinjaBoig #3 NinjaBoig
#2 Soy 10 años más joven y los vi en directo, pero la mayoría de gente de mi quinta o más joven no les conoce...
0 K 9

menéame