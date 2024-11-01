edición general
El tiempo en sus manos (The Time Machine) (1960)

La máquina del tiempo (The Time Machine, 1895) es una novela corta escrita por H. G. Wells, donde introduce el concepto de una máquina capaz de viajar por el tiempo. Con anterioridad Wells había explorado la idea en un relato titulado «The Chronic Argonauts» (1888)[1], que publicó serializado entre abril, mayo y junio de ese año en The Science Schools Journal, la revista que publicaba el Royal College of Science mientras allí estudiaba, aunque la historia es un tanto diferente.

#1 Martillo_de_Herejes
Peliculón. Quizás sea hora de una versión más actualizada (lo de la silla queda como un poco fuera de lugar) y más fiel al final de la novela.
#2 MoñecoTeDrapo
#1 Hay una versión de 2002, regulinchi y con más licencias sobre el original.
Prefiero la versión libre/historia inspirada de 1979 Los Pasajeros del Tiempo (Time After Time): H.G. Wells contra Jack el Destripador. :popcorn:
#3 Martillo_de_Herejes
#2 Creo que empecé a verla y me pareció una muy buena puta mierda, hasta el punto de que no la terminé.
