AEMET advierte de lluvias fuertes en el Mediterráneo y activa avisos en dos comunidades

Las precipitaciones pueden ser fuertes durante la tarde en Catalunya y Comunitat Valenciana. El tránsito de varios frentes dejará este jueves precipitaciones en casi todo el extremo norte y cuadrante nordeste, donde podrían ser intensas durante la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos a partir de las 13 horas en dos comunidades por este motivo, Catalunya y Comunitat Valenciana.