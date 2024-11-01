edición general
AEMET advierte de lluvias fuertes en el Mediterráneo y activa avisos en dos comunidades

Las precipitaciones pueden ser fuertes durante la tarde en Catalunya y Comunitat Valenciana. El tránsito de varios frentes dejará este jueves precipitaciones en casi todo el extremo norte y cuadrante nordeste, donde podrían ser intensas durante la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos a partir de las 13 horas en dos comunidades por este motivo, Catalunya y Comunitat Valenciana.

Manuel_A. #3 Manuel_A.
Que cierren todos los restaurantes de lujo, a ver si así activan la emergencia.
Khadgar #9 Khadgar
#3 Mientras no cierren las habitaciones no hay problema. :troll:
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
Insisten en negar las emergencias porque estropea el turismo y sus negocios a costa de nuestras vidas

" Los que vivimos en el Mediterráneo sabemos que hay lluvias fuertes por estas fechas desde siempre " x.com/jmvillarroya/status/1963698696530637184
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Moved el contenido = espantamos turistas que buscan online = bajan los precios

Si no podemos cambiar la oferta, subir los salarios, actuemos sobre la demanda
Kasterot #2 Kasterot
#1 se te adelantaron. Un par de noticias antes de la tuya
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Bulo para tapar el problema, por esto el holocausto del 29 de octubre

No hay ninguna noticia las ultimas 48 horas que mencione la AEMET  media
Kasterot #7 Kasterot
#4 me equivoqué al apuntar
Ramen #8 Ramen
Ya están los periodistas apostados en el epicentro de la noticia: la entrada del Ventorro
#5 Emotivo *
Mazón no desaparezcas.
Está vez cuando estés hablando con tu jefe le dices que eso no lo puedes volver a hacer.
#10 omega7767
#5 Mazón contento que le toca polvo
