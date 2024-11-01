Tiburón (Jaws) (1975)

Peter Benchley se avergonzaba del enfoque sensacionalista que había dado a los escualos, y ahora luchaba por defender a estas criaturas. Toda esta obra estaba concebida para entender plenamente «el mar en toda su belleza, misterio y poder»[4]. El escritor fue miembro del National Council of Environmental Defense y portavoz de su programa oceanográfico, donde declaró: «En una versión actualizada de Jaws, el tiburón no podría verse como el villano, sino como una víctima. Porque a lo largo de todo el mundo los tiburones son mucho más los oprimidos