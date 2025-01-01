edición general
Tibetanos en el exilio  

Desde la década de 1960, más de 200.000 tibetanos han huido hacia Nepal o India en busca de refugio frente a la represión china. Según datos de ACNUR, todavía hoy alrededor de 3.000 nuevos refugiados tibetanos cruzan cada año la frontera para escapar de la persecución. En estos países, además de la ciudad de Dharamshala —sede actual del gobierno tibetano en el exilio—, se han establecido campamentos permanentes y temporales para acogerlos

tíbet , china , exilio
Bienvenidos al mundo real. No hay gran potencia que no reprima algunas comunidades. En Estados Unidos ya estamos viendo como tratan a los negros desde tiempos inmemoriables y lo que hacen ahora con latinos e inmigrantes. En Francia han sido unos hijos de puta con sus colonias toda la vida, y en el Reino Unido pretendían meter inmigrantes en barco o encarcelarlos en Ruanda.

De todas maneras Tibet era un pais totalmente feudal cuando entró China. Allí la mayoría de la población era súbdita y…   » ver todo el comentario
