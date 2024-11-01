edición general
La Tía De Frankenstein Completa Castellano . 7 capitulos  

La serie completa de los 80, La tia de Frankestein. Listado de episodios: 01. El principio 02. La renovación 03. La novia 04. La infancia 05. La fiera de los salones 06. El automóvil 07. La boda

BastardWolf #3 BastardWolf
#0 ooooh no te lo vas a creer, justo hace pocos dias que me acordaba de esta serie y lo que me chiflaba de niño, y pensé en tratar de localizarla por YouTube o emule
#4 lectorcritico
#3 Yo me acuerdo mucho perotambien me dio una sensacion rara. La propia musica del inicio es de las que me dan yuyu.

El Igor se parece al bedel de uno de mis colegios, jejee
#5 lectorcritico
#3 Yo busco los gemelos edison pero no encuentro en español.
www.youtube.com/watch?v=_oSYE6HIvuE
es.wikipedia.org/wiki/Los_gemelos_Edison
BastardWolf #6 BastardWolf
#5 uy ni idea, esta no me suena de naaaaada

Y estas dos te suenan? Recuerdo que tb me engancharon mucho en su momento. Seguro que ahora las veo y nada que ver con como las recuerdo xD

m.filmaffinity.com/es/film592053.html

es.m.wikipedia.org/wiki/Los_visitantes_(serie_de_televisión_de_1983)
#7 lectorcritico
#6 Puse clips de la segunda aqui
www.meneame.net/story/empresas-espanolas-software/c0244#c-244
creo que inicie el articulo de la wikipedia y me lo borraron.
#9 jorgeesc
Me chiflaba de pequeño. La tengo marcada en el recuerdo.
Qué joyita. #0, gracias.
#1 lectorcritico
Listado de episodios:

01. El principio
02. La renovación
03. La novia
04. La infancia
05. La fiera de los salones
06. El automóvil
07. La boda
#2 lectorcritico
El doblaje de Albert, el monstruo, es de Jose Luis gil, que dobla tambien a hugh grant, tal vez contribuye a la creencia de hugh es el montruo.
Aunque el actor tenga 5 años mas y mida 1,95
