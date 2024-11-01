·
8746
clics
¿Pero la conocía o no?
7245
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
7095
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6683
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5565
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
más votadas
574
Cómo Alberto Núñez Feijóo construyó una mansión ilegal en Moaña con mano de obra portuguesa, fondos opacos y protección institucional
661
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
522
Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
623
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
465
"Cállese, progre": un diputado riojano de Vox pierde las maneras y llama "tonta" a la portavoz de IU
La Tía De Frankenstein Completa Castellano . 7 capitulos
La serie completa de los 80, La tia de Frankestein. Listado de episodios: 01. El principio 02. La renovación 03. La novia 04. La infancia 05. La fiera de los salones 06. El automóvil 07. La boda
serie de los 80
,
ciencia ficcion
cultura
9 comentarios
relacionadas
BastardWolf
oooooh
BastardWolf
ooooh no te lo vas a creer, justo hace pocos dias que me acordaba de esta serie y lo que me chiflaba de niño, y pensé en tratar de localizarla por YouTube o emule
lectorcritico
Yo me acuerdo mucho perotambien me dio una sensacion rara. La propia musica del inicio es de las que me dan yuyu.
El Igor se parece al bedel de uno de mis colegios, jejee
lectorcritico
Yo busco los gemelos edison pero no encuentro en español.
www.youtube.com/watch?v=_oSYE6HIvuE
es.wikipedia.org/wiki/Los_gemelos_Edison
BastardWolf
uy ni idea, esta no me suena de naaaaada
Y estas dos te suenan? Recuerdo que tb me engancharon mucho en su momento. Seguro que ahora las veo y nada que ver con como las recuerdo
m.filmaffinity.com/es/film592053.html
es.m.wikipedia.org/wiki/Los_visitantes_(serie_de_televisión_de_1983)
lectorcritico
Puse clips de la segunda aqui
www.meneame.net/story/empresas-espanolas-software/c0244#c-244
creo que inicie el articulo de la wikipedia y me lo borraron.
jorgeesc
Me chiflaba de pequeño. La tengo marcada en el recuerdo.
Qué joyita.
, gracias.
lectorcritico
Listado de episodios:
01. El principio
02. La renovación
03. La novia
04. La infancia
05. La fiera de los salones
06. El automóvil
07. La boda
lectorcritico
El doblaje de Albert, el monstruo, es de Jose Luis gil, que dobla tambien a hugh grant, tal vez contribuye a la creencia de hugh es el montruo.
Aunque el actor tenga 5 años mas y mida 1,95
