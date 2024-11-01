«The Stringer», revisionismo, películas, e investigación  

[...]La tesis que plantea Gary Knight, su autor, es tan simple como atrevida: la célebre fotografía «Napalm Girl», o «Terror of War», que refleja a la entonces niña de 9 años Phan Thj Kim Phúc, corriendo desnuda, con el cuerpo abrasado por el «Napalm», entre un grupo de otros niños, y con un grupo de soldados al fondo, no habría sido tomada por el fotógrafo Hyunh Cong Út, «Nick Út», ganador del Premio Pulitzer 1973 por esa misma imagen, sino por un «stringer»; un fotógrafo –en principio– desconocido.
