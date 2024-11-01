The Real McKenzies - Yes  

The Real McKenzies es una banda punk canadiense de influencia celta fundada en Vancouver, Canadá, en 1992. Además de la escritura y la realización de música original, Real McKenzies resucita canciones tradicionales escocesas, dándoles un nuevo sonido influenciado por el punk. La banda da giras muy a menudo, incluyendo una de ocho meses, 23 países de gira en una camioneta. En algunos de estos viajes, han compartido escenarios con Rancid, Dragstrip Riot, NOFX, Flogging Molly, Rough Chukar, The Misfits, Metallica, The Rookers, Voodoo Glow Skull e incluso Shane MacGowan. Sus canciones han sido utilizadas en los anuncios de cerveza y en videojuegos como Tony Hawk Underground.