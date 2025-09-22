“The Rapture”: ¿por qué dicen los seguidores de Trump que el mundo se terminará esta semana?

En TikTok un pastor sudafricano asegura que el Rapto ocurrirá el 23 y 24 de septiembre de 2025, personas discuten si realmente se acerca el fin del mundo. Más allá de las bromas, hay quienes están tomando la predicción en serio, donde se han reportado casos de personas que han vendido propiedades, renunciado a trabajos o dejado de lado bienes materiales convencidos de que ya no los necesitarán.