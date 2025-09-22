edición general
“The Rapture”: ¿por qué dicen los seguidores de Trump que el mundo se terminará esta semana?

En TikTok un pastor sudafricano asegura que el Rapto ocurrirá el 23 y 24 de septiembre de 2025, personas discuten si realmente se acerca el fin del mundo. Más allá de las bromas, hay quienes están tomando la predicción en serio, donde se han reportado casos de personas que han vendido propiedades, renunciado a trabajos o dejado de lado bienes materiales convencidos de que ya no los necesitarán.

Pointman #1 Pointman
Al menos es una fecha cercana, no tendremos que esperar mucho.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 el 23 ya sabemos que no fue, y el 24 le quedan horas… y nada…

A ver si estos fanáticos religiosos se han vuelto a colar con la fecha
#5 Tiranoc
#3 Australia ya ha desaparecido, solo es cuestión de unas pocas horas que nos llegue el turno.
RoterHahn #7 RoterHahn
#5
xD
avisame cuando aparezca otra vez que me quiero tomar unos potes con el.
#8 decker
Porque son subnormales.
De nada.
#9 Pixmac *
Espero que la noticia sea una broma pero de personas religiosas me creo cualquier cosa. Pagaría por ver algunas caras cuando vean que no ha pasado nada y ahora están sin propiedades ni trabajo xD
jm22381 #6 jm22381
Los que no votaron a Trump irán al cielo y los que sí se quedarán aquí para aguantarle {0x1f64a}
Arzak_ #2 Arzak_
Y yo con estos pelos :wall:
#10 cunaxa
Esta gente suele meter bulos.
Miente más que habla.
¿ Tiene sentido preguntarse algo como lo que se pregunta el título ?
¿ Tiene sentido siquiera perder el tiempo en enterarse de lo que dicen o no dicen ?
aruleno #4 aruleno
No vendrán los muñecos esta noche. Pero no preocuparse que buscaran otra fecha.
