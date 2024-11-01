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The Onion afirma que ha vuelto a cerrar un acuerdo para hacerse con Infowars (ENG)

The Onion afirma que ha vuelto a cerrar un acuerdo para hacerse con Infowars (ENG)

Esta medida permitiría al sitio web satírico convertir la creación conspirativa de Alex Jones en una parodia de sí misma.

| etiquetas: onion , afirmación , cierre , acuerdo , infowars
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3 comentarios
5 2 0 K 90 actualidad
rogerius #1 rogerius *
¿The Onion imita a Trump? :troll: Esto es un sinvivir. xD
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#3 cajadecartonmojada
"convertir la creación conspirativa de Alex Jones en una parodia de sí misma"

Ojito con Poe, que es un cabroncete de cuidado.
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#2 diablos_maiq
No sé si será perceptible la diferencia :troll:
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menéame