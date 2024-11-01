edición general
6 meneos
162 clics
The Oil Crash: Prepárense para el impacto

The Oil Crash: Prepárense para el impacto  

Anticipar lo que va a pasar en las próximas semanas es una tarea harto difícil. Sin embargo, dada la acumulación de riesgos y la evolución de los diversos factores que afectan a la actual situación geopolítica, no es aventurado decir que vamos a vivir una crisis como no se ha visto jamás, por su extensión, alcance y duración.

| etiquetas: the oil crash , crisis energética , petróleo , ormuz , irán
6 0 3 K 51 actualidad
9 comentarios
6 0 3 K 51 actualidad
shinjikari #1 shinjikari *
¿Otra vez? No digo que Turiel no tenga razón esta vez, pero es que...Pedro y el lobo.
4 K 44
#4 VFR
#1 y más viniendo de un blog con ese nombre
0 K 13
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario *
#1 AHORA SI QUE SI
alguna vez acertará, nos ha jodido
0 K 10
Connect #5 Connect
Llevan con la perorata esta hace años. Que si el Peak Oil, que si ya no había mas de donde sacar, que estábamos en un momento de no retorno, etc... Y aquí seguimos, consumiendo petroleo como si no hubiera un mañana y peleándonos por unos barriles
1 K 33
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Amen.

La única diferencia es que ahora está el factor Trump jodiendolo todo.
0 K 19
c0re #9 c0re
#5 peleándonos por unos barriles

Me quedo con esto.
0 K 12
Io76 #3 Io76
Nadie ha hecho tanto como Trump por joder a la industria del petróleo.
2 K 32
c0re #8 c0re
#3 y en pro de las renovables.
0 K 12
#2 tropezon
se va a vé un follón
2 K 27

menéame