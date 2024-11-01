The Oil Crash: Prepárense para el impacto  

Anticipar lo que va a pasar en las próximas semanas es una tarea harto difícil. Sin embargo, dada la acumulación de riesgos y la evolución de los diversos factores que afectan a la actual situación geopolítica, no es aventurado decir que vamos a vivir una crisis como no se ha visto jamás, por su extensión, alcance y duración.
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alguna vez acertará, nos ha jodido
Amen.
La única diferencia es que ahora está el factor Trump jodiendolo todo.
Me quedo con esto.