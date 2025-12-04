edición general
The New York Times demanda a Hegseth por la campaña de presión del Pentágono contra la prensa [ENG]

El New York Times presentó una demanda el jueves contra el Pentágono para intentar anular las nuevas normas impuestas por el secretario de Defensa Pete Hegseth, que han llevado a que la mayoría de los medios de comunicación tradicionales sean expulsados del edificio. El periódico afirma que esas normas violan la libertad de expresión y el derecho al debido proceso recogidos en la Constitución, ya que permiten a Hegseth decidir por sí mismo si un periodista debe ser vetado.

