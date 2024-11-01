edición general
The Cure | Perry Archangelo Bamonte 1960-2025

Muere a los 65 años Perry Archangelo, guitarrista y teclista del grupo The Cure.

