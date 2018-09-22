The Continuing Story of Bungalow Bill [ENG]

«The Continuing Story of Bungalow Bill» fue escrita por John Lennon en la primavera de 1968, mientras los Beatles estaban en Bangladesh. La letra se basa en la historia real de otro huésped que se encontraba allí al mismo tiempo, el estadounidense Richard A. Cook III, de 27 años, conocido como Rik. Mia Farrow, que también estaba allí, lo describió como «un estadounidense de 1,83 metros, graduado universitario, rubio, con el pelo muy corto y que solía vestir de blanco.