Test de seguridad EuroNcap: 12 de los 16 nuevos modelos probados lograron “cinco estrellas”  

Los técnicos de EuroNcap sometieron a un total de 16 nuevos modelos a rigurosas pruebas de seguridad, evaluando desde su seguridad pasiva hasta la efectividad de los últimos sistemas de asistencia al conductor, pasando por la protección a otros usuarios de la carretera en caso de impacto. La mayoría de ellos, 12 de los 16 automóviles, obtuvieron la máxima calificación general de “cinco estrellas” según dio a conocer EuroNcap en un comunicado. Solo el BMW Serie 1, el Citroen C5 Aircross, el Suzuki e-Vitara y su gemelo, el Toyota Urban Cruiser, se quedaron en cuatro estrellas. Por su parte, los cinco fabricantes de coches chinos que participaron en esta oleada de pruebas, mostraron un nivel de seguridad competitivo, igualando a sus competidores europeos y coreanos.
Galería de imágenes: www.novedadesmotor.com/albums/view/115166/euroncap-sept-2025
Pero bueno, mas o menos, los fabricantes dan la talla. Son bastante fuertes las EuroNcap y mas desde que cambiaron hace no mucho, que la hicieron aun mas difícil.
Si Turquía puede fabricar un coche seguro, cualquier país puede tener empresas de automoción.
Lo decía por el Surf, que además vi uno el otro día y me pareció mas grande de lo que pensaba (sigue siendo pequeño).