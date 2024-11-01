edición general
11 meneos
137 clics
Test de seguridad EuroNcap: 12 de los 16 nuevos modelos probados lograron “cinco estrellas”

Los técnicos de EuroNcap sometieron a un total de 16 nuevos modelos a rigurosas pruebas de seguridad, evaluando desde su seguridad pasiva hasta la efectividad de los últimos sistemas de asistencia al conductor, pasando por la protección a otros usuarios de la carretera en caso de impacto. La mayoría de ellos, 12 de los 16 automóviles, obtuvieron la máxima calificación general de “cinco estrellas” según dio a conocer EuroNcap en un comunicado. Solo el BMW Serie 1, el Citroen C5 Aircross, el Suzuki e-Vitara y su gemelo, el Toyota Urban Cruiser, se quedaron en cuatro estrellas. Por su parte, los cinco fabricantes de coches chinos que participaron en esta oleada de pruebas, mostraron un nivel de seguridad competitivo, igualando a sus competidores europeos y coreanos.

Galería de imágenes: www.novedadesmotor.com/albums/view/115166/euroncap-sept-2025

5 comentarios
#1 Pixmac
Lo más destacable de las pruebas son las 5 estrellas de BYD Dolphin Surf, Firefly y Togg. De los dos primeros es por su pequeño tamaño, algo que suele habitualmente afecta a la seguridad, y del tercero es por ser un coche turco, por lo que tampoco se esperaba estar en unos niveles tan buenos.
0 K 20
SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 Es para flipar. Es que además es baratísimo de cojones.

Pero bueno, mas o menos, los fabricantes dan la talla. Son bastante fuertes las EuroNcap y mas desde que cambiaron hace no mucho, que la hicieron aun mas difícil.
0 K 7
Raziel_2 #4 Raziel_2
#3 Donde van esos Tata fabricados en la India que eran ataúdes sobre ruedas.

Si Turquía puede fabricar un coche seguro, cualquier país puede tener empresas de automoción.
0 K 10
SMaSeR #5 SMaSeR
#4 Yo no lo decía por los tatas. De esos no me creo nada, los he sufrido en carnes. El coche que mandaron a la prueba no se parece en nada al real fijo xD.

Lo decía por el Surf, que además vi uno el otro día y me pareció mas grande de lo que pensaba (sigue siendo pequeño).
0 K 7
#2 drstrangelove
Se despejan todas las dudas, en China saben hacer coches. Y además baratos.
0 K 11

