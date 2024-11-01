edición general
Los tesoros ocultos que esconde el sótano de José Aybar

El coleccionista tiene en su casa de Monasterios, en Puçol, un auténtico museo con la mayor colección del mundo de miniaturas de licor, una afición que le ha dado muchas alegrias.

