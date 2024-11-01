edición general
La Tesorería de la Seguridad Social subasta vivienda pública y expulsa a sus inquilinas

Un grupo de inquilinos organizados en el Sindicato de Inquilinas irrumpe en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid para denunciar el escándalo de la subasta de viviendas públicas en manos del organismo y exigir que todas ellas se mantengan dentro del parque público de vivienda y se destinen a alquiler social permanente. La alternativa que ofrecen es: o compran las viviendas por cifras que rondan el millón de euros o se van a la calle.

#2 uvi
o compran las viviendas por cifras que rondan el millón de euros o se van a la calle.

1M€? que tienen esas viviendas?

Por cierto no hay inquilinos en esas propiedades, todas son mujeres?
3 K 43
Gadfly #11 Gadfly
#2 solo las inquilinas importan!
0 K 7
UnoYDos #14 UnoYDos *
#2 La asociacion es de inquilinas, pero el grupo es de inquilinos. La primera frase de la entradilla te lo indica. Que a mi personalmente me parece una gilipollez eso de hacer una asociacion solo de inquilinas, son ganas de quitarle fuerza a la asociacion. Pero los afectados por esto son tambien hombres y esta bien indicado.

cc #11
0 K 7
#4 trabaja y cómprate una.
Yo quiero una también.
1 K 24
#6 Leon_Bocanegra
#4 trabaja y cómprate una.
1 K 24
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
#6 eso he hecho. Dos veces. Ahora quiero que me regalen una, como las charos estas.
2 K 15
#10 Leon_Bocanegra
#8 a las charos estas no les han regalado nada. Haz el favor de dejar de decir gilipolleces.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#10 yo no he dicho que les hayan regalado nada, galán. Aprende a leer.
0 K 9
#13 Leon_Bocanegra *
#12 las charos estas no están pidiendo que les regalen nada. Haz el favor de dejar de decir gilipolleces.
0 K 9
#13 pide disculpas, galán.
#13 pide disculpas, galán.
0 K 9
#16 Leon_Bocanegra
#15 cuando pidas tú disculpas por decir gilipolleces
0 K 9
#16 a cuantos comentarios estás de lo de que tú culo explota?
#16 a cuantos comentarios estás de lo de que tú culo explota?
0 K 9
#18 Leon_Bocanegra
#17 eso da igual, sean los que sean tu estás dispuesto a llegar, porque eres incapaz de no ser el último en contestar.
0 K 9
#18 yo hago esto por satisfacción, por las risas. Dime una cifra.
#18 yo hago esto por satisfacción, por las risas. Dime una cifra.
0 K 9
#3 srskiner
Es un tema complicado.
La seguridad social no esta para hacer politica de vivienda, asi que no tiene sentido que se quede esas viviendas.
Y de transferirlas a un organismo que si se dedique a eso ¿ tiene esa gente mas derecho a esas viviendas que otros ciudadanos?
0 K 10
#5 chavi
#3 Ni pa ti, ni pa mi
Pa nadie.

Y asi nos va con esa filosofía
0 K 12
#9 srskiner
#5 que filosofia ni que mierdas. Lo que no nos lleva a nada es pensar en arreglar problemas que afectan a miles de personas a golpe de parches y de historias de " gente de bart"
Yo tengo claro que a mi no me toca una vpo, pero el sistema no puede ser un despropósito en forma de loteria en la que tienes a gente cobrando 60.000 al año en vpo y gente que no tiene donde caerse muerta.

Y a esto añade que hay administraciones que no pintan nada con viviendas, ni es su función ni saben…   » ver todo el comentario
0 K 10
riz #7 riz *
TGSS no tiene competencias en vivienda. Además una administración pública no puede tener a los inquilinos de forma irregular, con contratos vencidos.
Y el precio de mercado es el que es. Si no pueden adquirirlas lo normal es que se enajenen en subasta pública.
Es harto complejo.

¿Por qué al disolver SPA estas viviendas pasan a ser gestionadas por TGSS?
0 K 9
sensasiones #1 sensasiones
Vídeo de la acción llevada a cabo en la Tesorería General de la Seguridad Social: x.com/InquilinatoMad/status/1973691510823723303
0 K 8

menéame