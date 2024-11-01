La Tesorería de la Seguridad Social subasta vivienda pública y expulsa a sus inquilinas

Un grupo de inquilinos organizados en el Sindicato de Inquilinas irrumpe en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en Madrid para denunciar el escándalo de la subasta de viviendas públicas en manos del organismo y exigir que todas ellas se mantengan dentro del parque público de vivienda y se destinen a alquiler social permanente. La alternativa que ofrecen es: o compran las viviendas por cifras que rondan el millón de euros o se van a la calle.
1M€? que tienen esas viviendas?
Por cierto no hay inquilinos en esas propiedades, todas son mujeres?
cc #11
La seguridad social no esta para hacer politica de vivienda, asi que no tiene sentido que se quede esas viviendas.
Y de transferirlas a un organismo que si se dedique a eso ¿ tiene esa gente mas derecho a esas viviendas que otros ciudadanos?
Pa nadie.
Y asi nos va con esa filosofía
Yo tengo claro que a mi no me toca una vpo, pero el sistema no puede ser un despropósito en forma de loteria en la que tienes a gente cobrando 60.000 al año en vpo y gente que no tiene donde caerse muerta.
Y a esto añade que hay administraciones que no pintan nada con viviendas, ni es su función ni saben… » ver todo el comentario
Y el precio de mercado es el que es. Si no pueden adquirirlas lo normal es que se enajenen en subasta pública.
Es harto complejo.
¿Por qué al disolver SPA estas viviendas pasan a ser gestionadas por TGSS?