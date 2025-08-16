edición general
Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Tesla atraviesa un momento complejo en España y las controversias que rodean a su fundador pasan factura al ritmo al que la empresa venía creciendo hasta el momento. Aunque las matriculaciones de sus vehículos eléctricos han experimentado un incremento del 27% en julio de 2025, este aumento no es comparable con las cifras obtenidas por sus competidores. Además, la destacada firma, que fue la punta de la lanza de la transición energética en este mercado, ha perdido su cotizada posición en el podio de los más vendidos, superada por modelos.

Supercinexin #3 Supercinexin
Precio. Los asalariados españoles no tienen a día de hoy poder adquisitivo para comprarse un Tesla.

Al que le gusta un coche rara vez deja de comprárselo porque el dueño sea facha. No nos compraríamos coches nadie, todos los dueños de automovilísticas, menos las marcas chinas, son putos fachas. A nadie le importa.

Por lo demás, el que ha escrito el artículo no tiene muchas ganas de informarse. La gigafactoría de Valencia no es que esté en punto muerto y no hayan noticias, es que se ha cancelado y el proyecto está muerto y enterrado. Ni aunque Tesla lo empezara a petar en ventas después de verano considerarían Valencia como centro de nada, han habido riñas con el ministerio a cargo y con agentes españoles, no van a ponerla.
#4 fingulod
#3 Si hay dos coches que te gustan más o menos igual, quizá que el dueño de una compañía sea un facha ayuda a decantar su compra al otro.

Es más, determinadas actitudes de Musk hacen tener bastante poca fe en cómo van a funcionar sus coches, lo que también vira las ventas hacia otras empresas.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Jamás lo entenderé  media
ipanies #2 ipanies
#1 Ese gesto le gusta a millones de españoles, visto a quienes votan... Igual es la calidad de sus vehículos y no las chorradas de su CEO lo que le quita cuota de mercado.
Graco #6 Graco
#2 Estás errando el tiro. Esos españoles a los que te refieres echan pestes a todo lo que huela a eléctrico y baterías.
Esos defienden entrar con sus Land Rover hasta la Puerta del Sol.
SMaSeR #7 SMaSeR
#2 Lo que dice #6 a parte de que lo que tú comentas sería lo obvio en sociedades funcionales xD. En las nuestras, motores como los pudretech han vendido como rosquillas aún sabiéndose toda la movida ya. La peña es bastante ignorante a la hora de comprar coches y les comen mucho la oreja en el concesionario, pero mucho eh.
reithor #5 reithor
Ha perdido el flow, la competencia ha mejorado mucho, y tiene que competir sin el aura distintiva de tecnología superior que tenía antes.
