Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Tesla atraviesa un momento complejo en España y las controversias que rodean a su fundador pasan factura al ritmo al que la empresa venía creciendo hasta el momento. Aunque las matriculaciones de sus vehículos eléctricos han experimentado un incremento del 27% en julio de 2025, este aumento no es comparable con las cifras obtenidas por sus competidores. Además, la destacada firma, que fue la punta de la lanza de la transición energética en este mercado, ha perdido su cotizada posición en el podio de los más vendidos, superada por modelos.