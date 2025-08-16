Tesla pierde terreno en España: la marca de Elon Musk no logra mantener el liderazgo entre los eléctricos tras las polémicas de su fundador

Tesla atraviesa un momento complejo en España y las controversias que rodean a su fundador pasan factura al ritmo al que la empresa venía creciendo hasta el momento. Aunque las matriculaciones de sus vehículos eléctricos han experimentado un incremento del 27% en julio de 2025, este aumento no es comparable con las cifras obtenidas por sus competidores. Además, la destacada firma, que fue la punta de la lanza de la transición energética en este mercado, ha perdido su cotizada posición en el podio de los más vendidos, superada por modelos.
| etiquetas: tesla , españa , musk
Al que le gusta un coche rara vez deja de comprárselo porque el dueño sea facha. No nos compraríamos coches nadie, todos los dueños de automovilísticas, menos las marcas chinas, son putos fachas. A nadie le importa.
Por lo demás, el que ha escrito el artículo no tiene muchas ganas de informarse. La gigafactoría de Valencia no es que esté en punto muerto y no hayan noticias, es que se ha cancelado y el proyecto está muerto y enterrado. Ni aunque Tesla lo empezara a petar en ventas después de verano considerarían Valencia como centro de nada, han habido riñas con el ministerio a cargo y con agentes españoles, no van a ponerla.
Es más, determinadas actitudes de Musk hacen tener bastante poca fe en cómo van a funcionar sus coches, lo que también vira las ventas hacia otras empresas.
