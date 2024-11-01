Tesla ofrece promesas, Boston Dynamics presenta realidades: Atlas deja atrás el laboratorio para entrar en las fábricas

Boston Dynamics ha presentado la versión de producto de Atlas, no un prototipo ni una demostración técnica. La compañía describe este robot humanoide como un sistema de grado empresarial, diseñado desde el inicio para ser fabricado, mantenido y reparado de forma sistemática. En su comunicación oficial insiste en conceptos como fiabilidad, servicio en campo y vida útil prolongada, una forma clara de marcar distancia frente a enfoques más experimentales.
| etiquetas: tesla , boston dynamic , atlas , ia , robots
o no tan rara
Los articulos son tendenciosos, pero en extremo