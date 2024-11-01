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Tesla hace coches que no emiten CO2, pero lo han denunciado tras encontrar metales tóxicos en los vertidos de su refinería de litio

Tesla hace coches que no emiten CO2, pero lo han denunciado tras encontrar metales tóxicos en los vertidos de su refinería de litio

La refinería de litio de Tesla en Robstown (Texas) tiene una denuncia ambiental tras detectarse cromo hexavalente, arsénico y altos niveles de sales en sus vertidos, que alcanzan 875.000 litros diarios. El organismo local ha ordenado detener las descargas por riesgo para el arroyo Petronila y la bahía de Baffin, con embalses por debajo del 10%. El permiso otorgado a Tesla no exigía analizar metales pesados, lo que ha generado críticas. La empresa defiende su proceso “libre de ácidos” y asegura que colabora para aclarar la situación.

| etiquetas: tesla , litio , mina , vertidos
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4 comentarios
4 1 0 K 68 actualidad
#1 tropezon *
Cromo hexavalente y USA.
¿Alguien dijo Erin Brockovich?
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#2 Almirantecaraculo
#1 algunos se piensan que los procesos industriales emiten arcoiris y nubes de algodón.
Como el turras de la nuclear, donde los residuos son polvito de estrellas.
El ser humano y sus procesos contaminan y afectan al medioambiente, ahora bien se puede equilibrar o compensar, o como en el mundo capitalista, destruir y arrasar.
Lamentablemente hay más de lo segundo que de lo primero.
1 K 27
#3 tropezon
#2 Ostras, eso de que no tuvieran que hacer análisis del agua porque les hubieran permitido eso las autoridades... huele un poquito mal.

Tanto que parece que cuando dicen lo de "colaboran para aclarar la situación" significa que están buscando a quien sobornar :troll:
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LoboAsustado #4 LoboAsustado
Pues no es que sea un desperdicio precisamente barato....  media
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menéame