edición general
28 meneos
106 clics
Del terrorismo pirómano a las "multas de la Agenda 2030" por limpiar, los bulos sobre incendios que arden en redes

Del terrorismo pirómano a las "multas de la Agenda 2030" por limpiar, los bulos sobre incendios que arden en redes

La ola de fuegos devastadores como los de Castilla y León o Galicia han vuelto a expandir sobre las redes sociales mitos y bulos sobre el origen y la gestión de los incendios, a pesar de que organizaciones ecologistas y datos oficiales desmienten las teorías más frecuentes

| etiquetas: bulos , ola de incendios , desinformación
23 5 3 K 408 actualidad
17 comentarios
23 5 3 K 408 actualidad
Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
“Los incendios son intencionales, el cambio climático no tiene nada que ver”

La cantidad de imbéciles integrales que hay por ahí diciendo "han detenido a un cambio climático" cada vez que detienen a un pirómano.
5 K 77
#13 Leon_Bocanegra *
#3 Les llamas imbéciles integrales solo por pensar diferente. Creo que ayer me crucé con unos 20/30 que pensaban diferente. :troll:
0 K 11
#16 Jarod_mc
#13 aunque nos afecte a todos espero que esos acaben perdiendo a todos sus seres queridos sin sanidad ni hábitat donde vivir solo por disfrutar viendo como se comen su propia mierda
0 K 7
#4 pozz *
Se llevan poniendo multas por recoger piñas del suelo, desde hace mas de 10 años.
www.20minutos.es/noticia/1514427/0/multa/pinas/leon-felipe/
Personalmente, conozco a varias personas que en los ultimos años fueron multadas por cosas del estilo, multas aburdamente ridiculas. Asi que perdonadme, pero de este panfleto de propaganda gubernamental de Escolar, no me creo nada.
3 K 27
#7 Leon_Bocanegra
#4 actualízate muchacho! Escolar hace 5 años que dejó el huffington y fundó su propio medio, con casinos y furcias.
0 K 11
#10 pozz
#7 este envio no es del panfleto eldiario.es , dirigido por un pijo/niño de papa que dice ser periodista pero no tiene la titulacion?
0 K 7
#12 Leon_Bocanegra
#10 hombre, es que has cambiado todo el comentario. De arriba a abajo.
Si hasta has quitado el enlace al huffington y has puesto uno a 20 minutos.
0 K 11
#11 Revol
#4 Las multas solo pueden ser relacionadas a que las actividades eran en un parque natural - que están especialmente protegidos- o que existía algún bando municipal (estúpido, claro está) al respecto. La noticia que has puesto habla en concreto de Zamora, donde además me la juego a que ese bando ya no existe.
En mi anterior casa usaba las piñas para encender chimenea, y consulté en el municipio donde vivía y en los cercanos y podía aprovecharlas sin problema.
0 K 9
#14 euquesei
#4 O sea que segun la noticia una administración pública multa a unos ciudadanos por robar en propiedad de esa administración. No es por coger piñas (Las piñas igual que las manzanas tienen dueños) si no por cogerlas sin autorización en un lugar que no era de su propiedad.
0 K 7
Arzak_ #1 Arzak_
El bulo alimenta al mulo
1 K 18
sotillo #8 sotillo
#1 Cuando en la derecha solo queda el bulo el sufrimiento de los vecinos se multiplica
1 K 22
#15 Jarod_mc
#8 ellos generan los bulos, el problema es la cantidad de lelos que se lo tragan y va en aumento.
1 K 18
#6 Leon_Bocanegra
Ostia ,la de las tierras raras la leí ayer por aquí. La derecha esparce sus bulos por todos lados, no se deja un rincón sin enmierdar.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
sin tener ni idea, entonces todo esos de los pueblos y aldeas que soltaban eso en la tv y redes eran mentira? pues si el embuste es cierto, a esa gente el estado le tenia que doxear y exponer para que la gente vea que ocultos motivos tenian para propagar bulos para que se esparciese como los incendios que estamos sufriendo
0 K 9
ChatGPT #5 ChatGPT
#2 estaban todos compinchados, hay un grupo de telegram para repartir consignas a los viejitos que han perdido todo y salen en los telediarios a pie de ceniza….
0 K 10
sotillo #9 sotillo
#2 ¿Y tu crees que lo que le pase a esta gente les importa?
1 K 18
#17 solojavi
Habrá bulos y habrá cosas reales. Pero multas por limpiar el monte sin el correspondiente permiso son reales.
0 K 7

menéame