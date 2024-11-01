Terrorismo imperialista

Además de estos casos, existen informes sobre intentos de asesinato de líderes políticos en la región, desestabilización de gobiernos o apoyo, por parte de Estados Unidos, a regímenes que violaban los derechos humanos. Cabe destacar que el líder cubano Fidel Castro, considerado durante décadas el enemigo número uno de Estados Unidos y que cumpliría 100 años ahora en 2026, falleció tranquilamente en su cama, rodeado de su familia, en noviembre de 2016. Y Raúl Castro, su hermano, continúa activo a los 94 años...