Terrorismo imperialista

Además de estos casos, existen informes sobre intentos de asesinato de líderes políticos en la región, desestabilización de gobiernos o apoyo, por parte de Estados Unidos, a regímenes que violaban los derechos humanos. Cabe destacar que el líder cubano Fidel Castro, considerado durante décadas el enemigo número uno de Estados Unidos y que cumpliría 100 años ahora en 2026, falleció tranquilamente en su cama, rodeado de su familia, en noviembre de 2016. Y Raúl Castro, su hermano, continúa activo a los 94 años...
| etiquetas: venezuela , trump
Ah espera, telesurtv? spam del régimen.
¡dejad que se retraten solos!
Añado (como llevo haciendo las últimas 24 horas):
Y podrias citar la fuente de los supuestos 10.000 asesinados por maduro pero no la tienes por que la fuente son tus cojones.
de cada época al analizar estos acontecimientos. Muchos documentos han sido
desclasificados en los últimos años, revelando la participación de Estados
Unidos en operaciones clandestinas, pero también mostrando que los
resultados no siempre fueron los previstos.
Para un estudio más profundo, recomiendo obras de historiadores como Greg
Grandin, Stephen Rabe y Piero Gleijeses, además de documentos ahora
desclasificados del archivo de seguridad nacional de Estados Unidos.