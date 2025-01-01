edición general
Terror judicial contra los críticos de Israel en Argentina  

Vanina Biasi enfrenta un juicio en la Argentina por una serie de publicaciones en redes sociales sobre la guerra de Israel en Gaza. Ese dato, por sí solo, debería ser alarmante. Lo que escribió fue duro, enfático y provocador, pero sin lugar a dudas político. Ninguno de sus mensajes estuvo dirigido contra judíos como individuos o como comunidad. Sin embargo, hoy está sentada en el banquillo, acusada de antisemitismo. Su caso muestra cómo el sistema judicial argentino, empujado por organizaciones alineadas con Jerusalén y amplificado por figuras

#1 laruladelnorte
El efecto general es el de establecer un régimen de terror legal del cual Biasi presumiblemente no es el blanco principal sino un instrumento. Su procesamiento parece estar diseñado para enviar una señal al conjunto de la sociedad argentina: mantengan sus críticas a Israel dentro de límites que los emisarios del estado de Israel tolera o prepárense a pagar las consecuencias. En ese sentido, el juicio no busca tanto castigar a Biasi como enviar una advertencia a la conjunto de la esfera pública argentina. El efecto disuasivo no puede más que ser intencional.

Lo que viene siendo un aviso para navegantes...
#2 NoMeVeas
Esto solo va a ir a peor... la rebelion es una obligacion a estas alturas.
