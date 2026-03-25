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Un terremoto político sacude el Gobierno de Meloni tras la derrota en el referéndum

Un terremoto político sacude el Gobierno de Meloni tras la derrota en el referéndum

En pocas horas, la gran estabilidad del Gobierno de Giorgia Meloni se ve resquebrajado. Las consecuencias de la derrota en el referéndum constitucional sobre la justicia golpean a un Ejecutivo que se había mantenido intacto desde su toma de posesión en septiembre de 2022. La primera ministra ha empezado a cortar cabezas entre las figuras salpicadas por casos judiciales. Una, sin embargo, resiste: Daniela Santanchè. La ministra de Turismo, investigada entre otras cosas, por fraude a la Seguridad Social,se niega a dimitir ante Meloni.Sigue en #1

| etiquetas: terremoto político , gobierno de meloni , derrota , referéndum , italia
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2 comentarios
6 2 0 K 88 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
Sigue:
"Tras una jornada de negociaciones, el primero en caer fue Andrea Delmastro, número dos del Ministerio de Justicia, dirigente histórico del partido y abogado personal de Meloni, que compró un restaurante junto a la hija de un testaferro de la Camorra en Roma. Mismo destino para Giusi Bartolozzi, jefa de gabinete del ministro Carlo Nordio, exmagistrada y figura muy influyente dentro del ministerio, donde la apodaban “la zarina”. Bartolozzi está investigada por falso testimonio en el…   » ver todo el comentario
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Joder, todos enredados con la mafia y la camorra...

Otra que venía a terminar con la corrupción...
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menéame