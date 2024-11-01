edición general
Terremoto de magnitud 7,8 frente a Kamchatka activa alerta de tsunami en Rusia

El epicentro se localizó a 128 km de Petropávlovsk-Kamchatski, a 10 km de profundidad. El Centro de Alerta de Tsunamis de EE.UU. advirtió sobre olas peligrosas en las costas cercanas. Un fuerte sismo de magnitud 7,8 sacudió este viernes las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se produjo a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, con una profundidad de 10 kilómetros.

RoneoaJulieta
#4 Exactamente tienen once husos horarios (y sí, es con H) :hug:
1
cocolisto
No se porqué dice hoy viernes, cuando ha sido hace un rato.¿Seguramente por la diferencia horaria?.
0
mund4y4
#1 Allí son ya las 08 de la mañana.
6
MoñecoTeDrapo
#2 qué pereza tener que estar ya levantado :shit:
0
Verdaderofalso
#3 ellos ya saben 8 horas antes que va a pasar
0
MoñecoTeDrapo
#5 10 horas, según mis cálculos. 11 si estás en Canarias.
0
mund4y4
#3 y sin acostarnos todavía :wall:
0
cocolisto
#2 Aclarado,gracias.Se que en Rusia hay un montón de usos horarios pero desconocía que fuera tan grande la diferencia.
0
#13 Enfin...
#4 Si se ve en el mapa que está más al este de Japón
0
Aokromes
#1 ya es viernes en la gran mayoria de rusia. (en la parte europea en 7 minutos)
1
Cehona
El Centro de Alerta de Tsunamis de EE.UU.
¿Todavía siguen en pie organismos federales de ciencia?
0
mariKarmo
Los clásicos de la cordillera del fuego.

Es esa no? O me he colao?
0
#11 sarri
#8 ésa no es en la punta de argentina?
0
Arzak_
Castigo de dios por el asesinato de Kirk :wall:
0
T3rr0rz0n3
Yo estuve en 2009 en Petropávlovsk no sabría como describirla...
0
#14 Forestalx
#10 No nos dejes con la intriga...
0
#17 atabey
#14 Ha dicho que no sabe. No lo presiones.
1
Aokromes
#10 #14 unos volcanes encima de una ciudad?
0
#18 juanitoborromea
#10
Con imágenes, sería mucho pedir.
0

menéame