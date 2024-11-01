Terremoto de magnitud 7,8 frente a Kamchatka activa alerta de tsunami en Rusia

El epicentro se localizó a 128 km de Petropávlovsk-Kamchatski, a 10 km de profundidad. El Centro de Alerta de Tsunamis de EE.UU. advirtió sobre olas peligrosas en las costas cercanas. Un fuerte sismo de magnitud 7,8 sacudió este viernes las costas de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se produjo a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, con una profundidad de 10 kilómetros.