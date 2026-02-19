Un terremoto de magnitud 4,1 se deja sentir en la región de Lisboa

Un terremoto de magnitud 4,1 se ha registrado este jueves en la región de Lisboa, alrededor de las 12:15. Según la información publicada por el Centro Sismológico Euromediterráneo, el temblor se registró a una profundidad de 15 kilómetros. El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) también ha confirmado el episodio geológico, cuyo epicentro se ha localizado aproximadamente a cuatro kilómetros de Alenquer, situado a 50 kilómetros al noreste de Lisboa y cerca del curso del Tajo.