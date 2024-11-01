Los termómetros en Moscú marcan 26,2 grados, la máxima temperatura en 140 años.Hasta el día de hoy, la temperatura récord había sido alcanzada en 2018, con 26,1 grados. El meteorólogo vinculó las altas temperaturas, con valores de entre 6 y 8 grados por encima de la media, a la llegada de una masa de aire caliente procedente de África.