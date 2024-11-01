edición general
Los termómetros en Moscú marcan 26,2 grados, la máxima temperatura en 140 años

Los termómetros en Moscú marcan 26,2 grados, la máxima temperatura en 140 años.Hasta el día de hoy, la temperatura récord había sido alcanzada en 2018, con 26,1 grados. El meteorólogo vinculó las altas temperaturas, con valores de entre 6 y 8 grados por encima de la media, a la llegada de una masa de aire caliente procedente de África.

8 comentarios
mahuer #5 mahuer
El artículo está muy mal redactado, no deja claro si habla de máximas medias o absolutas y desde luego se refiere a valores de septiembre porque en julio hace mucho más calor.
www.swissinfo.ch/spa/la-temperatura-en-moscú-alcanza-los-33,7-grados,.
pitercio #7 pitercio
La próxima Marina D'or la van a montar en Siberia.
Connect #2 Connect
¿Cómo puede haber llegado una masa de aire cálida de Africa a Moscú y a nosotros una masa de aire polar que nos está dejando un lunes tan fresco? ¿Ha pasado una por debajo de la otra? O se ha ido por Turquía que son colegas de los rusos?
#3 Leclercia_adecarboxylata *
#2 La masa de aire ha hecho trasbordo en Dubai porque le salía más barato que el vuelo directo.
Gry #8 Gry
#2 La corriente de chorro lleva unos años desestabilizada, va haciendo eses y arrastra el frío polar hacía el Sur y el calor del Sáhara hacia el Norte.

Aquí mantienen un mapa actualizado: www.meteovigo.es/actualidad/impresionante-como-se-retuerce-el-jet-stre  media
crob #4 crob
Es el mercado amigo ;)
Cuñado #1 Cuñado
De toda la vida en Moscú los termómetros marcaron la temperatura más alta en 140 años.
Narmer #6 Narmer
#1 Hace 7 años marcaron una temperatura 0,1ºC por debajo de la actual.

Lo que queda claro es que cada vez se van a superar récords con más frecuencia.
