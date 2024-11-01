Termina la construcción del telescopio espacial Nancy Grace Roman

Bautizado con el nombre de la primera astrónoma principal de la NASA, la "madre del telescopio espacial Hubble", el nuevo telescopio espacial Nancy Grace Roman tendrá un campo de visión al menos 100 veces mayor que el del Hubble, pudiendo medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil. Este observatorio también podrá bloquear la luz estelar para observar directamente los planetas en torno a ellas y los discos de formación planetaria, completar un censo estadístico de los sistemas planetarios de nuestra galaxia.