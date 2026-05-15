Teresa Valero hace historia en un Cómic Barcelona que encumbra la legendaria fantasía de Esteban Maroto como Gran Premio

Y sí, el Cómic Barcelona ha hecho historia en sus galardones. Por primera vez desde 1988, en su 44ª edición una mujer ha ganado el premio a mejor obra de autoría española: Teresa Valero (Madrid, 1969), con su monumental fresco ‘noir’ de la posguerra franquista, ‘Contrapaso2: Mayores, con reparos’ (Norma), se ha impuesto a las otras cuatro finalistas. Una de ellas, la venezolana afincada en España Natalia Velarde (1994), con su potentísimo debut sobre el duelo, ‘Encías quemadas’ (Reservoir Books), se alzó como Autora revelación.