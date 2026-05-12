Terapia de conversión disfrazada de "Patrulla Espiritual” indigna en Tijuana por presunta violencia contra mujer trans  

En los videos se observa cómo integrantes de "Patrulla espiritual", encabezados por Jesús Ignacio Osuna, localizan a la mujer trans en situación de calle y, después, la rapan y le obligan a vestirse de varón...
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La Patrulla Espiritual es un grupo de rescate cristiano vinculado a la clínica de rehabilitación evangelista Jireh. Su sede principal está en Tijuana, Baja California, aunque también opera en otras ciudades de México como Culiacán, Sinaloa. El grupo se dedica a localizar e internar a personas en situación de calle y con problemas graves de adicción para darles un tratamiento de desintoxicación gratuito. [1, 2, 3, 4]
## Modus Operandi y Viralidad en Redes
El grupo alcanzó gran… » ver todo el comentario
garrulay alta exposición en RRSS.
Dios no existe, por tanto no hace ningún mal, pero las religiones y sus fieles dan asquito.