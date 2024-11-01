edición general
Tensión entre la 'influencer' proTrump Ada Lluch y Sarah Santaolalla: "Estoy harta de dar cacahuetes a tanto mono de la derecha"

La colaboradora de TVE respondió en 'Directo al grano' a la creadora de contenido catalana y aseguró que 'no sabía ni quién era'.

| etiquetas: tve , ultraderecha , sarah santaolalla
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Mira, a Lluch no la tenía ni en mi radar xD así que irrelevante es poco
devilinside #1 devilinside
A ver, Ada. Lo de mono no es sólo un insulto racista, como probablemente estés acostumbrada a soltar en la intimidad. También se refiere a un tipo de animales
Priorat #3 Priorat
¿Quién es Ada Lluch? Es más, ¿quién es Sarah Santaolalla?
madeagle #4 madeagle
#3 Dos ratas peleando por un churro con musica de Linkin Park
MacMagic #5 MacMagic
#3 Gente enchufada respectivamente.
