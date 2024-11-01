La tensión entre EEUU y la UE se dispara tras las amenazas de Trump: "Europa debe tener mucho cuidado, va por mal camino"

¿Sería imaginable que la UE incluyera entre sus prioridades estratégicas de seguridad expresar un apoyo específico a opciones políticas concretas en EEUU? ¿Cómo reaccionaría Donald Trump? Esto es lo que está pasando en estos días, pero al revés: EEUU ha dejado por escrito su apoyo a opciones políticas ultras europeas en su documento sobre seguridad nacional publicado el pasado viernes. Este lunes, además, Donald Trump ha redoblado sus amenazas a cuenta de una multa de Bruselas a X. “Europa debe tener mucho cuidad, está yendo por mal camino"