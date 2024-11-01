La tensión entre EEUU y la UE se dispara tras las amenazas de Trump: "Europa debe tener mucho cuidado, va por mal camino"

¿Sería imaginable que la UE incluyera entre sus prioridades estratégicas de seguridad expresar un apoyo específico a opciones políticas concretas en EEUU? ¿Cómo reaccionaría Donald Trump? Esto es lo que está pasando en estos días, pero al revés: EEUU ha dejado por escrito su apoyo a opciones políticas ultras europeas en su documento sobre seguridad nacional publicado el pasado viernes. Este lunes, además, Donald Trump ha redoblado sus amenazas a cuenta de una multa de Bruselas a X. “Europa debe tener mucho cuidad, está yendo por mal camino"
Desde luego no es para ser optimistas.
La propaganda masiva por internet, el posicionamiento de Los Suyos en todos los sectores clave de la Defensa y la Judicatura, la falsa victimización de los suyos, la creación de agravios todos ellos producidos por la gente normal y progresista, la creación de enemigos ficticios basados en religión y etnia, la reescritura de hechos históricos incluso recientes, la promoción de la… » ver todo el comentario
Europa sin EE.UU. no va a poder ni mantener la guerra, la ayuda que se Europa a Ucrania es pequeña para loque hace falta.
Europa ha hecho de perro faldero y ahora sin EE.UU. está fuera de juego haciendo el ridículo.