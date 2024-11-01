edición general
La tensión entre EEUU y la UE se dispara tras las amenazas de Trump: "Europa debe tener mucho cuidado, va por mal camino"

¿Sería imaginable que la UE incluyera entre sus prioridades estratégicas de seguridad expresar un apoyo específico a opciones políticas concretas en EEUU? ¿Cómo reaccionaría Donald Trump? Esto es lo que está pasando en estos días, pero al revés: EEUU ha dejado por escrito su apoyo a opciones políticas ultras europeas en su documento sobre seguridad nacional publicado el pasado viernes. Este lunes, además, Donald Trump ha redoblado sus amenazas a cuenta de una multa de Bruselas a X. “Europa debe tener mucho cuidad, está yendo por mal camino"

ipanies #2 ipanies
La presidenta de la UE no ha comentado nada... En esas manos estamos, la derecha traidora.
8
calde #3 calde
#2 Del mismo partido que Fakejoo, Ayuso, Mazón, MAR, Aznar, Fernández Díaz, M.Rajoy, ...

Desde luego no es para ser optimistas.
5
Asimismov #1 Asimismov
Claro que tenemos que ir con mucho cuidado. Nunca nos debimos de juntar con indeseables.
5
karakol #6 karakol
Los europeos que le gustan al orangután naranja son del tipo Rutte, Infantino o Von der Pfizer, de los que no se cansan de lamer con extraordinaria dedicación y deleite su anaranjado culo.
2
Supercinexin #5 Supercinexin *
Que la derecha va a matarnos a todos es algo que cualquiera que haya leído Historia es capaz de ver desde hace años.

La propaganda masiva por internet, el posicionamiento de Los Suyos en todos los sectores clave de la Defensa y la Judicatura, la falsa victimización de los suyos, la creación de agravios todos ellos producidos por la gente normal y progresista, la creación de enemigos ficticios basados en religión y etnia, la reescritura de hechos históricos incluso recientes, la promoción de la…   » ver todo el comentario
1
Dene #8 Dene
#5 matarnos, no se... poco probable porque siempre necesitarán esclavos.. ahora si, vendernos al yanki, eso no lo dudes
0
NoMeTapesElSol #9 NoMeTapesElSol
Debería establecerse en periodismo la semana de no hacer ni puto caso a lo que diga Teump, seguro que se muere o algo.
2
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
EE.UU. creo todas las condiciones para que Rusia se lanzará a una invasión de Ucrania,,con la,intención que Rusia colapsara, eso bomba ocurrido y Ucrania siesta colapsando a pesar de toda la ayuda militar. Ahora EE.UU. da por perdida la guerra de Ucrania, Europa quiere seguir apoyando militar ente, pero eso ya no tiene sentido dada la situación, ahora como antes es necesario un acuerdo de paz, el Naranjito es responsable como Biden, pero sabe que la guerra de Ucrania es imposible ganarla.
Europa sin EE.UU. no va a poder ni mantener la guerra, la ayuda que se Europa a Ucrania es pequeña para loque hace falta.
Europa ha hecho de perro faldero y ahora sin EE.UU. está fuera de juego haciendo el ridículo.
0
slow_biker #4 slow_biker
Ahora que le ha salido rana lo de Venezuela, carga contra UE, ni puto caso de lo que ladre este indeseable, mañana será otra cosa con tal de quitarle foco a sus problemas internos.
0
MisturaFina #14 MisturaFina
Y a pesar de ello seguimos siendo socios del enemigo. Y todo por esa mierda de presidenta que tenemos. Que metera a europa en una guerra solo por lamerle las botas al pato donald. Von de leyen traidora!!!!!
0
#7 SantanaS
EEUU debe de tener mucho cuidado con EEUU, va por mal camino.
0
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
No entiendo lo que pasa ¿No éramos vasallos? :troll:
0
Dragstat #13 Dragstat
#11 pasa lo mismo que ha pasado en Brasil o Argentina. La respuesta es que en el caso de España nos está recomendando votar a Abascal. Ha pasado de querer vasallos a querer títeres. Ahora a ver si actuamos como los brasileños o los argentinos.
0
#15 muerola
#11 desde hace 100 años USA intenta y consigue que todo el mundo sea su vasallo, es la única política exterior que sigue, dicho por ellos mismos , unas veces más disimuladamente y otras no tanto como este caso y por ejemplo Kissinger
1

