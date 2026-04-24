El tenista argentino Trungelliti denuncia racismo del público en su partido con Dani Mérida en el Mutua Madrid Open  

El argentino Marco Trungelliti criticó el comportamiento del público que asistió a su encuentro contra el español Daniel Mérida y denunció comportamientos racistas y faltas de respeto. Durante el partido hubo tensión. El ambiente subió y se caldeó paulatinamente y el jugador sudamericano se encaró con algunos seguidores. «Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No», dijo Trungelliti
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Pero coincido con #8, y se debería explicar que clase de insultos se pudieron oír o quedaron reflejados en las actas del encuentro.
Que tras leerlo da la sensación de que le llamaron "gilipichis" (que sigue estando mal, para insultar vete al campo a pegarle gritos a un Fresno) y ha entrado en modo llorera total.
ok, pues tira.