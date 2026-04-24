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El tenista argentino Trungelliti denuncia racismo del público en su partido con Dani Mérida en el Mutua Madrid Open

El tenista argentino Trungelliti denuncia racismo del público en su partido con Dani Mérida en el Mutua Madrid Open  

El argentino Marco Trungelliti criticó el comportamiento del público que asistió a su encuentro contra el español Daniel Mérida y denunció comportamientos racistas y faltas de respeto. Durante el partido hubo tensión. El ambiente subió y se caldeó paulatinamente y el jugador sudamericano se encaró con algunos seguidores. «Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No», dijo Trungelliti

| etiquetas: marco trungelliti , racismo , tenis , madrid , open
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22 comentarios
4 1 2 K 44 actualidad
Moderdonia #1 Moderdonia *
Gaes ha sacado un audífono nuevo que cuando detecta a un argentino se desconecta para ahorrar batería.
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wata #8 wata
Pero cual fue la parte racista? Que le dijeron?
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#10 Finneward
#8 Hay gente que parece que atrae a los unineuronales que hay sueltos por el país. Y este tenista es uno de ellos. Como el brasileño del Real Madrid. Allá donde van, se lía. Pero lo malo es que tienen razón cuando se quejan de que en España se insulta de forma racista. Y lo peor es que cada vez hay menos rubor al reconocerlo. Debe ser parte intrínseca del "arraigo" o de la "prioridad nacional"
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#17 MAJASTRABU
#10 vale, en España ser insulta, desde el "puto negro, etarra y marikon de mierda" hasta el "árbitro tu mujer la chupa regular".
Pero coincido con #8, y se debería explicar que clase de insultos se pudieron oír o quedaron reflejados en las actas del encuentro.

Que tras leerlo da la sensación de que le llamaron "gilipichis" (que sigue estando mal, para insultar vete al campo a pegarle gritos a un Fresno) y ha entrado en modo llorera total.
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#19 Leon_Bocanegra
#17 cual es la parte del artículo que te lleva a pensar que le llamaron "gilipichis"?
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#11 capitan.meneito
"Me importa? No"

ok, pues tira.
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#4 Leon_Bocanegra
Están desatados. Está de moda ser un hijo de puta racista y se nos está haciendo tarde para parar esto.
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Glidingdemon #14 Glidingdemon
#4 No hay mal que por bien nos venga, imagínate que nos dicen que ya no celebramos mas mierdas de estas que nos cuestan un cojon y es para contentar a pijos con dinero publico, mundial de jurbol, fórmula 1, y demas mamandurrias, yo la verdad es que dejaría que los patriotillas se entierren ellos solos en su propia mierda.
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#7 Leon_Bocanegra
mira que hacerse insultar. Que polémico es el tío!
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jonolulu #3 jonolulu
Cada vez que un tenista abre la boca me da la sensación de que no solían ser los más listos de la clase
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woody_alien #12 woody_alien
#3 Se trata de darle a una pelota con un palo que tiene una red en el extremo, lo que hace falta es músculo, neurona la justa para saber dónde está el campo contrario y que los recogepelotas no se comen.
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#6 Troll_hunter
Trungelliti siempre está en la polémica...
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josde #15 josde
#6 Es argentino le gusta la polémica.
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asola33 #22 asola33 *
Este apellido, Trungelliti, ¿tiene una traducción conocida?
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#5 oscarcr80
Soy el único que ve el tenis como uno de los depores más aburridos de ver?
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Gotsel #13 Gotsel
#5 yo a veces me he puesto el despertador para ver a Nadal o Federer, con eso te lo digo to.
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#20 eugeniodl
#5 En seriasería competencia con la petanca, curling, vela, fórmula 1, .. .
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#21 mam23
#5 Nnooooo!
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#2 carraxe
¿pero es o no es de raza auténtica argentina?
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Re-botado #18 Re-botado
#2 puede que sea una variedad
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#16 bibubibu
Hasta los pijos del ténis se vuelven racistas, debe ser que el Lacoste aprieta demás.
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#9 burgerconqueso
No dudo que no sea cierto, es mas, no me sorprenderia a estas alturas... pero de la noticia "Acusaciones en Instagram". Si se denuncia, en la policia o como mínimo en la organizacion, pero ya cansa el denunciar solo via redes sociales....
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menéame