El tenista argentino Trungelliti denuncia racismo del público en su partido con Dani Mérida en el Mutua Madrid Open  

El argentino Marco Trungelliti criticó el comportamiento del público que asistió a su encuentro contra el español Daniel Mérida y denunció comportamientos racistas y faltas de respeto. Durante el partido hubo tensión. El ambiente subió y se caldeó paulatinamente y el jugador sudamericano se encaró con algunos seguidores. «Para terminar con el tema de anoche: ¿Fue un bochorno? Sí. ¿Hubo racismo? Sí. ¿Faltas de respeto desde el primer momento? Sí. ¿Se hizo algo al respecto durante el encuentro? No mucho. Me importa? No», dijo Trungelliti