Tenerife simula una erupción: así se prepara la isla para el próximo volcán

El Cabildo de Tenerife ha simulado este jueves cómo sería la activación en fase de prealerta del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) con motivo del simulacro de emergencia que se llevará a cabo mañana en Garachico. La decisión, simulada, se adopta en coordinación con el PEVOLCA, tras la emisión de avisos técnicos que reproducen un escenario de riesgo por intrusión magmática en la dorsal noroeste de Tenerife, según ha informado el Cabildo en una nota.