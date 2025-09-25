edición general
Tenerife simula una erupción: así se prepara la isla para el próximo volcán

El Cabildo de Tenerife ha simulado este jueves cómo sería la activación en fase de prealerta del Plan de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico (PAIV) con motivo del simulacro de emergencia que se llevará a cabo mañana en Garachico. La decisión, simulada, se adopta en coordinación con el PEVOLCA, tras la emisión de avisos técnicos que reproducen un escenario de riesgo por intrusión magmática en la dorsal noroeste de Tenerife, según ha informado el Cabildo en una nota.

8 comentarios
Thornton
Críticas al titular (de usuarios que no fueron a clase cuando explicaron qué es una sinécdoque) aquí debajo: :-D
pitercio
Creo que es guay que te ensayen riesgos posibles. Esto puede contribuir a salvar muchas vidas de personas y bichos, aunque sea concienciando de que no siempre da tiempo a comer.
ChatGPT
hay tiempooo de comerrrrr
egonfal_
Nos están preparando, es obvio que la próxima erupción ocurrirá en Tenerife, de hecho la tierra ya está avisando.
SegarroAmego
Podrían empezar simulando que legalizan las viviendas y eso... Me cago en Dios
ChatGPT
#5 legalizar una vivienda no la convierte en más segura o de pronto no está en una riera... lo que tiene que hacer es derribar todo lo que esté construido sin autorizaciones. estoy hasta el coño de legalizaciones de cosas que están mal porque "ay, pobrecitos!)
alcama
¿ Siguen los vecinos de La Palma en barracones?
