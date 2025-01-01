En el pasado, todos los indicios de que la OTAN gasta diez veces más en"defensa“ en comparación con Rusia no han tenido ningún efecto. Todas esas tonterías bélicas son ahora ridículas dado el potencial nuclear de la Federación Rusa. La creencia de los niños en el confiable paraguas nuclear de Estados Unidos ya no es adecuada como contraargumento. Ningún presidente estadounidense de ningún tipo se arriesgará a la destrucción de Nueva York, San Francisco o Chicago para salvar a Europa. Probablemente sólo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas creen..
Obviamente, todos los expertos no pueden imaginar que el malvado Putin pueda incapacitar todos sus nuevos y hermosos tanques, aviones y barcos con un solo ataque nuclear
Debemos volvernos pacíficos y poder volver a negociar seriamente. Esto presupone tener en cuenta también los intereses de seguridad de la otra parte, en este caso Rusia. Así como Estados Unidos no toleraría…
«La creencia de los niños en el confiable paraguas nuclear de Estados Unidos ya no es adecuada como contraargumento. Ningún presidente estadounidense de ningún tipo se arriesgará a la destrucción de Nueva York, San Francisco o Chicago para salvar a Europa. Probablemente sólo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas creen que Trump correría este riesgo.»
Una pequeña puntualización: eso de ¨paraguas nuclear¨ no es lo que indica su nombre sino la MAD: destrucción mutua asegurada.
Vamos, que estamos confiando la defensa a un zumbado que lo único que promete es destruir el mundo.
Igual acaban destruyéndose mutuamente, pero empezaría en Europa.
Ya podían hacer su guerra por el Ártico que les pilla mucho más cerca.
- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas
… » ver todo el comentario
También Zazis de MNM: ¡Tenemos que rendirnos a Rusia porque Europa está indefensa! ¡La OTAN es un camelo!
Zazis de MNM: ¡Ya está bien de ser lacayos de los EEUU! ¡Independencia estratégica ya!
También Zazis de MNM: ¡Tenemos que desarmarnos y pedir perdón al pobre Putin por todo el daño que le hemos causado!
Zazis de MNM: ¡Muerte al sionismo! ¡Palestina libre! ¡Hasta…