En el pasado, todos los indicios de que la OTAN gasta diez veces más en"defensa“ en comparación con Rusia no han tenido ningún efecto. Todas esas tonterías bélicas son ahora ridículas dado el potencial nuclear de la Federación Rusa. La creencia de los niños en el confiable paraguas nuclear de Estados Unidos ya no es adecuada como contraargumento. Ningún presidente estadounidense de ningún tipo se arriesgará a la destrucción de Nueva York, San Francisco o Chicago para salvar a Europa. Probablemente sólo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas creen..