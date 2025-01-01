edición general
19 meneos
52 clics
Tenemos que ser pacíficos: el ejército convencional más fuerte de Europa es una idea loca-Oscart Lafontaine(alemán)

Tenemos que ser pacíficos: el ejército convencional más fuerte de Europa es una idea loca-Oscart Lafontaine(alemán)

En el pasado, todos los indicios de que la OTAN gasta diez veces más en"defensa“ en comparación con Rusia no han tenido ningún efecto. Todas esas tonterías bélicas son ahora ridículas dado el potencial nuclear de la Federación Rusa. La creencia de los niños en el confiable paraguas nuclear de Estados Unidos ya no es adecuada como contraargumento. Ningún presidente estadounidense de ningún tipo se arriesgará a la destrucción de Nueva York, San Francisco o Chicago para salvar a Europa. Probablemente sólo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas creen..

| etiquetas: pacíficos , ejército convencional , euroa , idea loca
16 3 1 K 182 actualidad
9 comentarios
16 3 1 K 182 actualidad
cocolisto #1 cocolisto *
Los europeos necesitan cerrar su „brecha de habilidades“ con el pensamiento. La seguridad sólo existe junto con Rusia.
Obviamente, todos los expertos no pueden imaginar que el malvado Putin pueda incapacitar todos sus nuevos y hermosos tanques, aviones y barcos con un solo ataque nuclear
Debemos volvernos pacíficos y poder volver a negociar seriamente. Esto presupone tener en cuenta también los intereses de seguridad de la otra parte, en este caso Rusia. Así como Estados Unidos no toleraría…   » ver todo el comentario
4 K 63
Malinke #2 Malinke
#1 te has olvidado de poner esto, que para mí también es muy importante.

«La creencia de los niños en el confiable paraguas nuclear de Estados Unidos ya no es adecuada como contraargumento. Ningún presidente estadounidense de ningún tipo se arriesgará a la destrucción de Nueva York, San Francisco o Chicago para salvar a Europa. Probablemente sólo Ursula von der Leyen y Kaja Kallas creen que Trump correría este riesgo.»
3 K 53
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Una pequeña puntualización: eso de ¨paraguas nuclear¨ no es lo que indica su nombre sino la MAD: destrucción mutua asegurada.

Vamos, que estamos confiando la defensa a un zumbado que lo único que promete es destruir el mundo.
2 K 45
Malinke #7 Malinke
#3 pero sabiendo que la destrucción empieza por Europa. Igual sale un misil nuclear de una base de la OTAN en Europa y cae otro lanzado desde Rusia en Europa; después igual negocian, pero ya cayeron en Europa.
Igual acaban destruyéndose mutuamente, pero empezaría en Europa.
Ya podían hacer su guerra por el Ártico que les pilla mucho más cerca.
0 K 10
cocolisto #4 cocolisto
#2 Bien apuntado...
1 K 29
Malinke #5 Malinke
#4 es que nos gastamos el dinero con alguien que después no va responder y parece que no nos importe, no podemos ser más idiotas.
0 K 10
#6 Pitchford
Creo que hay que reconocer que Europa, salvo Francia y UK, está en una situación de total indefensión nuclear frente a Rusia y que ningún país del Este de Europa se puede fiar actualmente de que la disuasion de estos dos países europeos y de EEUU sea efectiva y frene un potencial ataque nuclear táctico ruso para ganar un conflicto convencional que estuviera perdiendo. Así que no queda más remedio que reconocer la realidad, hacerse amigos de los rusos, darles el trozo de Ucrania que ya tienen y…   » ver todo el comentario
0 K 19
suppiluliuma #8 suppiluliuma
#6 Rusia no quiere un trozo de Ucrania. Rusia quiere toda Ucrania.

- Sobre la unidad histórica de Rusos y Ucranianos (Vladimir Putin): Durante la reciente Línea Directa, cuando me preguntaron por las relaciones ruso-ucranianas, dije que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, un todo único. Estas palabras no estaban motivadas por consideraciones a corto plazo ni por el contexto político actual. Es lo que he dicho en numerosas

…   » ver todo el comentario
0 K 11
suppiluliuma #9 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Rusia no es una amenaza para Europa! ¡No tiene ni media leche contra la OTAN!
También Zazis de MNM: ¡Tenemos que rendirnos a Rusia porque Europa está indefensa! ¡La OTAN es un camelo!

Zazis de MNM: ¡Ya está bien de ser lacayos de los EEUU! ¡Independencia estratégica ya!
También Zazis de MNM: ¡Tenemos que desarmarnos y pedir perdón al pobre Putin por todo el daño que le hemos causado!

Zazis de MNM: ¡Muerte al sionismo! ¡Palestina libre! ¡Hasta…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame