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'Tenemos un Errejón en Vox': dos despedidos tras señalar a un supuesto acosador sexual
Dos empleados de la formación que preside Santiago Abascal advirtieron de que distintas mujeres habían sufrido presuntos casos de acoso o conductas inapropiadas por parte de un consejero
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despedidos
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vox
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acoso sexual
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#2
Albarkas
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#5
perrico
La diferencia es que a Errejón lo echaron y aquí echan a quien denuncia.
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#6
Dene
#5
bueno, eso y el tiempo dedicado en los medios al tema...uno se mide en eones, el otro no llega a nanosegundos
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#1
Sergio_ftv
Los de Vox tienen ejemplos propios, además, creo que aun no se ha condenado a Errejón por nada.
Usos y costumbres de Vox:
Condenan a nueve años de cárcel al exportavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor
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#3
vicvic
*
#1
En el PSOE también, hay más pero a primera busqueda:
"Condenado a 4 años de cárcel el histórico alcalde socialista de Castroverde por ofrecer dinero a cambio de sexo a dos menores de 14 y 16 años"
www.meneame.net/m/actualidad/condenado-4-anos-carcel-historico-alcalde
Tampoco podemos olvidar el famoso ADN socialista por el cual es feminista y está legitimado para irse de putas jeje
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K
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#4
Sergio_ftv
#3
Se les podría decir siempre y cuando hubieran puesto como ejemplo para taparse a Errejón, que es de lo que vabla noticia.
Dedícate a lo tuyo, al odio y a las falsedades, porque para lo demás eres incapaz de entender cuestiones simples.
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Usos y costumbres de Vox: Condenan a nueve años de cárcel al exportavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor
"Condenado a 4 años de cárcel el histórico alcalde socialista de Castroverde por ofrecer dinero a cambio de sexo a dos menores de 14 y 16 años"
www.meneame.net/m/actualidad/condenado-4-anos-carcel-historico-alcalde
Tampoco podemos olvidar el famoso ADN socialista por el cual es feminista y está legitimado para irse de putas jeje
Dedícate a lo tuyo, al odio y a las falsedades, porque para lo demás eres incapaz de entender cuestiones simples.