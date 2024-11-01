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'Tenemos un Errejón en Vox': dos despedidos tras señalar a un supuesto acosador sexual

'Tenemos un Errejón en Vox': dos despedidos tras señalar a un supuesto acosador sexual

Dos empleados de la formación que preside Santiago Abascal advirtieron de que distintas mujeres habían sufrido presuntos casos de acoso o conductas inapropiadas por parte de un consejero

| etiquetas: despedidos , vox , acoso sexual
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6 comentarios
10 3 2 K 117 politica
perrico #5 perrico
La diferencia es que a Errejón lo echaron y aquí echan a quien denuncia.
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Dene #6 Dene
#5 bueno, eso y el tiempo dedicado en los medios al tema...uno se mide en eones, el otro no llega a nanosegundos
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Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Los de Vox tienen ejemplos propios, además, creo que aun no se ha condenado a Errejón por nada.

Usos y costumbres de Vox: Condenan a nueve años de cárcel al exportavoz de Vox en Huércal (Almería) por agresión sexual a una menor
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vicvic #3 vicvic *
#1 En el PSOE también, hay más pero a primera busqueda:

"Condenado a 4 años de cárcel el histórico alcalde socialista de Castroverde por ofrecer dinero a cambio de sexo a dos menores de 14 y 16 años"
www.meneame.net/m/actualidad/condenado-4-anos-carcel-historico-alcalde

Tampoco podemos olvidar el famoso ADN socialista por el cual es feminista y está legitimado para irse de putas jeje
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Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
#3 Se les podría decir siempre y cuando hubieran puesto como ejemplo para taparse a Errejón, que es de lo que vabla noticia.

Dedícate a lo tuyo, al odio y a las falsedades, porque para lo demás eres incapaz de entender cuestiones simples.
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menéame