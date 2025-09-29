edición general
8 meneos
74 clics
El temporal descarga con fuerza en Catalunya y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias

El temporal descarga con fuerza en Catalunya y la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias

Un frente cargado de lluvias torrenciales ha descargado con fuerza en el sur de Catalunya y el norte de la Comunitat Valenciana, causando inundaciones y cientos de incidencias en la zona. El temporal ha obligado a activar varios avisos rojos a lo largo del domingo y hasta este lunes por la mañana. Ahora, mientras el frente sigue avanzando, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activados varios avisos de nivel rojo, naranja y amarillo por lluvias torrenciales ante la posibilidad de que se produzcan acumulaciones de más de 40 litros

| etiquetas: catalunya , valencia , temporal causa inundaciones , muchas incidencias
7 1 0 K 94 actualidad
4 comentarios
7 1 0 K 94 actualidad
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Rios de agua y barro con hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas.  media
0 K 18
Destrozo #2 Destrozo
Siempre ha habido inundaciones catastróficas.....
0 K 10
#4 pirat
Es innegable l'evidència de "l'oratge del Països Catalans"...
0 K 8
mosfet #3 mosfet
Hay que tener huevos "destaca el rescate de un hombre que había quedado atrapado en su vehículo.", la gente no aprende, estamos en alerta roja, con el recuerdo aún fresco de lo que pasó el año pasado y la gente no se corta de coger el coche, que igual era una emergencia pero apostaría a que no.
0 K 7

menéame