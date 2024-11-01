¿Un templo griego es en realidad un barco volcado? Una nueva teoría revoluciona el origen de la arquitectura clásica  

El templo griego es la representación en piedra de un barco, dado la vuelta y colocado sobre muros de soporte. Es decir, los antiguos griegos habrían petrificado en sus santuarios la memoria de usar los cascos de sus embarcaciones como refugio y, posteriormente, como techumbre de edificios comunitarios. La hipótesis nace de una sorprendente conexión lingüística y etnográfica, en un cruce de disciplinas: arquitectura, arqueología náutica, lingüística y etnología. Aunque la teoría se basa también en una necesidad práctica.
Porque imaginarse el techo como dos vertientes inclinadas para que el agua discurra, y luego ponerle paredes o columnas para que se sostenga lo suficientemente alto para poder andar por dentro, es una suposición muy sofisticada. Un barco invertido, es lo normal.
